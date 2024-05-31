الشهيد المجاهد سامر كامل ياسين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 31 2024 - 08:40

الشهيد المجاهد سامر كامل ياسين

منذ 43 mins 31 May، 2024
سامر كامل ياسين
شهداء على طريق القدس

سامر كامل ياسين 1

المصدر: موقع المنار

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