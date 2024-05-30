المقاومة الإسلامية تستهدف عدة مواقع للعدو الصهيوني وتحقق اصابات مباشرة

أعلنت المقاومة الاسلامية ان”مجاهديها استهدفوا عند الساعة الواحدة والربع من بعد ظهر اليوم انتشارا لجنود العدو في محيط موقع عداثر بالقذائف المدفعية واصابوه اصابة مباشرة، وذلك في اطار الدعم المتواصل للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة واسنادا لمقاومته الباسلة والشريفة”.

كما استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 5:50 من عصر اليوم انتشارا ‏لجنود العدو في محيط موقع جل العلام ‏بقذائف المدفعيّة وأصابوه إصابة مباشرة.‏

و عند الساعة 6:25 عصرا استهدف ‌‏مجاهدو المقاومة الإسلامية موقع الرمثا ‏في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابوه إصابة مباشرة.‏

‏كما استهدفت المقاومة عند الساعة 6:35 عضرا موقع زبدين ‏في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بالأسلحة الصاروخية وأصابته إصابة مباشرة.‏

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المصدر: موقع المنار