المقاومة الإسلامية تشنّ سلسلة من العمليات ضد العدو وترد على الاغتيال في كفردجال واستهداف الأطفال  

تواصل المقاومة الإسلامية في لبنان عملياتها البطولية دعماً لقطاع غزة، وإسناداً لمقاومته، ورداً على العدوان المستمر على القرى الجنوبية وأهلها.

وفي السياق، أعلنت المقاومة الخميس أنه ” في إطار الرد على الإغتيال الذي قامَ به العدو في كفردجّال وإصابة الأطفال وترويعهم، قام مجاهدوها بقصف مقرّ قيادة الفرقة ٩١ المُستحدث في قاعدة إيليت بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

وفي ما يلي نص البيان

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وفي إطار الرد على الإغتيال الذي قامَ به العدو في كفردجّال وإصابة الأطفال وترويعهم، قصف مجاهدو المقاومة الاسلامية مقر قيادة الفرقة ٩١ المُستحدث في قاعدة إيليت بعشرات صواريخ الكاتيوشا.

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس ٢٣ -٠٥ -٢٠٢٤

‏١٤ ذو القعدة 1445 هـ

كما أعلنت المقاومة في سياق الرد ايضاً على الاغتيال في كفردجّال وإصابة الأطفال، عن “استهداف مقر قيادة كتيبة السهل التابعة للواء 769 في ‏قاعدة بيت هيلل بعشرات صواريخ الكاتيوشا وفلق”.

في ما يلي نص بيان المقاومة

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏الاغتيال الذي قامَ به العدو الصهيوني في كفردجّال وإصابة الأطفال وترويعهم،‎ ‎قصف مجاهدو ‏المقاومة الإسلامية يوم الخميس 23-05-2024 مقر قيادة كتيبة السهل التابعة للواء 769 في ‏قاعدة بيت هيلل بعشرات صواريخ الكاتيوشا وفلق.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس 23-5-2024‏

‏14 ذو القعدة 1445 هـ

من جهة ثانية، أعلنت المقاومة “استهداف التجهيزات التجسسية في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وإصابتها إصابة مباشرة”.

وفي ما يلي نص البيان

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 12:30ظهر يوم الخميس 23-05-2024 التجهيزات التجسسية في موقع المطلة بالأسلحة المناسبة وأُصيبت إصابة مباشرة.

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس ٢٣ -٠٥ -٢٠٢٤

‏١٤ ذو القعدة 1445 هـ

هذا واستهدفت المقاومة الإسلامية موقع الراهب، وأصابته إصابة مباشرة.

في ما يلي نص البيان

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‏‌‌‌‏والشريفة، إستهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 02:30 بعد الظهر من يوم الخميس 23-05-2024 التجهيزات التجسسية في موقع الراهب بالأسلحة المناسبة وأُصيبت إصابة مباشرة.

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الخميس ٢٣ -٠٥ -٢٠٢٤

‏١٤ ذو القعدة 1445 هـ

يأتي ذلك في وقت ذكرت فيه وسائل إعلام إسرائيلية أن النيران اندلعت بين كريات شمونه وبيت هيلل عقب سقوط 5 صواريخ، لافتة ايضاً إلى “انقطاع التيار الكهربائي في منطقة كريات شمونه عقب القصف الصاروخي الأخير”.

هذا وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي الصهيونية مشاهد لاندلاع عدة حرائق في منطقة سهل الحولة بعد الرشقة الصاروخية التي أطلقت من لبنان.

المقاومة تزف شهيداً

وزفت المقاومة الإسلامية اليوم الشهيد المجاهد محمد علي ناصر فران “ناصر” مواليد عام ١٩٨٩ من مدينة النبطية في جنوب لبنان، والذي ارتقى شهيداً على طريق القدس.

المصدر: موقع المنار