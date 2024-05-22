توافد الشخصيات السياسية إلى طهران للمشاركة في تشييع السيد رئيسي ورفاقه

تستمر الشخصيات العربية والأجنية بالتوافد إلى قاعة المؤتمرات الدولية في العاصمة الإيرانية طهران، للمشاركة بمراسم التأبين الرسمي لشهداء الخدمة. ووُضعت جثامين الرئيس الراحل السيد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجيّة حسين أمير عبداللهيان ورفاقهما على منصة مزيّنة بالزهور والأعلام الإيرانية، تبعها تلاوة آيات من القرآن الكريم.

ويشارك 50 وفدًا أجنبيًا رفيع المستوى في المراسم التي تقام بحضور القائم بأعمال الرئاسة محمد مخبر بالانابة ووزير الخارجيّة الإيراني بالوكالة علي باقري كني. ومن بين المشاركين الأجانب نحو 10 وفود على مستوى القادة، ونحو 20 وفدًا على مستوى الوزراء، والباقي على مستويات مختلفة مثل رؤساء البرلمانات والمبعوثين الخاصين وغيرهم.

ومن بين هذه الشخصيات رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، ورئيس مجلس الشعب للمجلس الوطني الأعلى في تركمانستان قربان قلي بردي محمدوف، ورئيس طاجيكستان إمام علي رحمن، ورؤساء وزراء باكستان شهباز شريف، وأرمينيا نيكول باشينيان، وأذربيجان علي أسدوف، ورؤساء برلمانات أوزبكستان وكازاخستان.

ومن بين المشاركين العرب أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، والرئيس التونسي قيس سعيد، ورئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، ورئيس الوزراء السوري حسين عرنوس ورئيس المجلس الشعبي الجزائري إبراهيم بوغالي، ورئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ورئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية.

وشهدت مدن تبريز وطهران وقم أمس الثلاثاء، مراسم تشييع شعبية ورسمية للرئيس الراحل ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما، قبل أن يواروا الثرى. وانطلقت صباح اليوم مراسم تشييع وتودیع شهداء الخدمة بحضور عدد كبير من أهالي طهران ورؤساء القوات الثلاث وجمع من مسؤولي البلاد في طهران.

وتقاطرت حشود جماهيرية غفيرة على جامعة طهران منذ الساعات الأولى من صباح اليوم للمشاركة في أداء صلاة الجنازة على جثامين السيد رئيسي ورفاقه.

المصدر: مواقع إخبارية