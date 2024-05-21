بالفيديو | هي الخامسة منذ بدء عمليات إسناد غزة.. القوات اليمنية تسقط طائرة (MQ9) الأمريكية في أجواء البيضاء

أعلنت القوات المسلحة اليمن، اليوم الثلاثاء، إسقاط طائرة تجسس أمريكية مقاتلة من طراز (MQ9) أثناء قيامها بأعمال عدائية في أجواء محافظة البيضا، بصاروخ محلي الصنع، وتعد هذه الطائرة الخامسة من ذات الطراز التي يتم إسقاطها منذ بدء معركة إسناد غزة.

وقالت القوات المسلحة في بيان “انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطينيِّ ورداً على العدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا، نجحتْ قواتُ الدفاعِ الجويِّ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ وبعونِ اللهِ تعالى في إسقاطِ طائرةٍ أمريكيةٍ نوع MQ_9 أثناءَ تنفيذِها مهامَ عدائيةً في أجواءِ محافظةِ البيضاءِ”.

وأوضحت القوات المسلحة أنه تمَّ استهدافُ الطائرةِ بصاروخِ أرضِ جو محليِّ الصنعِ، مشيرة إلى أنه سيتمُّ توزيعُ مشاهدَ الإسقاطِ لاحقاً بإذنِ الله. وأشارت القواتِ المسلحةَ إلى أنَّ عمليةَ إسقاطِ الطائرةِ جاءتْ بعدَ أيامٍ فقط من إسقاطِ طائرةٍ أخرى من نفسِ النوعِ في أجواءِ محافظةِ مأرب.

وأكدت أنها مستمرةٌ في تطويرِ قدراتِها الدفاعيةِ للتصدي للعدوانِ الأمريكيِّ البريطانيِّ على بلدِنا واستمراراً في تنفيذِ عملياتِها العسكريةِ انتصاراً للشعبِ الفلسطينيِّ المظلومِ حتى رفعِ الحصارِ ووقفِ العدوانِ عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاع غزة.

وبهذه العمليةِ تكونُ القواتُ المسلحةُ اليمنيةُ قدْ نجحتْ في إسقاطِ خمسِ طائراتٍ من هذا النوعِ خلالَ معركةِ الفتحِ الموعودِ والجهادِ المقدس.

المصدر: المسيرة نت