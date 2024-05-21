الشهيد المجاهد ميلاد عدنان الحجيري – موقع قناة المنار – لبنان
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May 21 2024 - 08:56

الشهيد المجاهد ميلاد عدنان الحجيري

منذ 50 mins 21 May، 2024
ميلاد عدنان الحجيري
شهداء على طريق القدس

ميلاد عدنان الحجيري1

المصدر: موقع المنار

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