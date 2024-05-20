الشهيد المجاهد رائف عبد النبي مليجي – موقع قناة المنار – لبنان
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May 20 2024 - 15:30
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مجاهدو المقاومة الإسلامية يستهدفون موقع الراهب بالأسلحة المناسبة ويحققون فيه إصابات مباشرة
المقاومة الإسلامية تزف الشهيد السعيد المجاهد على طريق القدس رائف عبد النبي مليجي "ربيع" مواليد 1957 من بلدة الناقورة
الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني إلى 35456 شهيداً و 79476 اصابة منذ السابع من تشرين الأول/اكتوبر الماضي
الاحتلال الصهيوني ارتكب 10 مجازر خلال ال24 ساعة الماضية في قطاع غزة سقط فيها 106 شهداء و176 اصابة
الصحة في غزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني الى 35562 شهيداً و79652 اصابة منذ السابع من اكتوبر
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
الشهيد المجاهد رائف عبد النبي مليجي
منذ 1 ساعة
20 May، 2024
شهداء على طريق القدس
المصدر:
موقع المنار
المقاومة الاسلامية
حزب الله
شهداء على طريق القدس
التعليقات
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