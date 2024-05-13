‫جيش الاحتلال يعلن دخول طائرتين مسيرتين من لبنان وانفجارهما في الجليل الأعلى – موقع قناة المنار – لبنان
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May 13 2024 - 11:32

‫جيش الاحتلال يعلن دخول طائرتين مسيرتين من لبنان وانفجارهما في الجليل الأعلى

منذ 48 mins 13 May، 2024
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