الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: شعبنا الفلسطيني ومقاومته يقاتلون في غزة في معركة لم يواجهوا مثلها من قبل، وسنقاتل ونقاتل حتى النصر – موقع قناة المنار – لبنان
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May 12 2024 - 15:02

الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة: شعبنا الفلسطيني ومقاومته يقاتلون في غزة في معركة لم يواجهوا مثلها من قبل، وسنقاتل ونقاتل حتى النصر

منذ 2 ساعة 12 May، 2024
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