عناوين واسرار الصحف اللبنانية ليوم السبت 11 أيار/مايو 2024

العناوين

صحيفة الأخبار

ـ رفح تُخرج «دبابيرها»

ـ رسالة سورية للبنان: مؤتمر بروكسيل منصة للهجوم على دمشق

ـ مزارع شبعا والقرى السبع السليبة: صيف وشتاء تحت احتلال واحد

ـ بلد الحقوق المنهوبة

صحيفة البناء

ـ ملاحم المقاومة في غزة تحصد عشرات الإصابات بين قتيل وجريح في رفح

ـ الأمم المتحدة تقرّر بـ 143 صوتاً مقابل 9 منح فلسطين العضويّة الكاملة

ـ كريات شمونة تحترق بصواريخ المقاومة رداً على الغارات على المدنيّين

صحيفة الجمهورية

ـ جلسة النازحين مفخخة بالمزايدات

ـ هل سيُترك ميقاتي في المواجهة وحيدًا؟!

ـ «صيف ساخن» غزاوي ولبناني؟

ـ جيوبوليتيك الطاقة والنزاع في جنوب القوقاز

ـ الأمم المتحدة تتحدث عن نزوح كبير من رفح

صحيفة اللواء

ـ كريات شمونة تحترق.. و«الثنائي» يجنح للوساطة الأميركية

ـ «هبة المليار» معلَّقة على شروط.. وميقاتي يراجع أوراقه قبل الجلسة

ـ 143 دولة تُمزّق «خارطة الاحتلال» لفلسطين

ـ «اليوم التالي» في قمة البحرين.. والكابينت “لتوسيع محسوب” لاجتياح رفح

صحيفة الديار

ـ لا انتخابات رئاسية عام 2024 والخلافات بين دول اللجنة الخماسية مستمرة

ـ قيادي في حزب الله لـ «الديار»: قوة المقاومة رسّخت منع العدو الاسرائيلي من الاعتداء على لبنان

ـ نتنياهو للرئيس بايدن: اما رفح واما لبنان

صحيفة النهار

ـ بوادر توافق نيابي “نادر” في جلسة الأربعاء؟

ـ هوكشتاين في لقاء والوفد النيابي اللبناني: الاتفاق بين لبنان وإسرائيل ليس بعيدا

ـ حماوة تصاعدية في ميدانيات الجنوب والجيش الإسرائيلي يجري تمارين على الحدود

ـ “حماس” ترى المفاوضات “في المربع الأول”

ـ 3 دول أوروبية ستعترف بالدولة الفلسطينية في 21 أيار

ـ أميركا أعتقلت عشرات الطلاب في حملة على الاحتجاجات الداعمة لغزة

الاسرار

صحيفة البناء

ـ كواليس

يقول معلقون عسكريون في كيان الاحتلال إن نسبة التدمير في مستوطنات المطلة والمنارة وكريات شمونة وحرص حزب الله على القيام بتدمير منظم يومياً لمواقع الاحتلال في مزارع شبعا وتلال كفرشوبا كل يوم تمنح المقاومة نقطة تفوق على جيش الاحتلال في مجال التقدم البري في حال توسّع الحرب، حيث يستطيع الاختيار بين جبهة المزارع وجبهة إصبع الجليل وجبهة القرى السبع كجبهة للعبور.

ـ خفايا

قال مصدر فلسطيني متابع لمسار المفاوضات إن التخلي الأميركي عن تحمل المسؤولية بالحد الأدنى لموجبات الوساطة بإعلان تحميل الجانب الإسرائيلي مسؤولية إفشال مسار التفاوض بسبب رفض عرض الوسطاء بعدما كان الأميركي يقول إن هناك عرضاً سخياً على حماس قبوله، لكنه تلعثم عندما صار المطلوب منه قول الشيء نفسه عن الكيان. وبعد بدء معركة رفح دون أن تصدر أي إدانة لها من الجانب الأميركي، رغم صخب وقف إعلامي لإرسال الأسلحة ما يجبر الجانب الفلسطيني لدى العودة للمفاوضات لاحقاً تغيير شروطه لجهة ربط أي تسليم لأي أسير بإعلان الوقف النهائيّ للحرب وبدء الانسحاب الشامل وفك الحصار خلال المرحلة الأولى.

صحيفة الجمهورية

ـ أحيت إحدى المؤسسات الرسمية العمل بإجراءات سابقة كانت قد جمدت لفترة من أجل معالجة ملف حسّاس.

ـ مرجع روحي كبير أوصل للمسؤولين المعنيين رسالة تتضمن إستياءه الشديد من استهدافات لكبار موظفين من طائفته.

ـ زادت المواقف تباعداً بين فريقين سياسيين بعدما كانت متقاربة إلى أبعد الحدود، ما يزيد من عزلة أحدهما.

صحيفة اللواء

ـ همس

فوجئ بعض المسؤولين الأميركيين الذين إلتقاهم وفد المعارضة النيابية في واشنطن بجدية المعلومات الصادمة التي عرضها الوفد اللبناني حول مستوى التردي الذي بلغته الأوضاع المالية والأمنية في الفترة الأخيرة!

ـ غمز

يعدّد حزبي حليف «للممانعة» التقديمات والخدمات التي قدَّمها حزب بارز لرئيس تيار متباعد حالياً من دون أن يلمس أي مبادرة وفاء!

ـ لغز

يجزم مقربون من مرشح رئاسي أن وقف الحرب في غزة سيفتح الباب على مصراعيه رئاسياً، لإيصال مرشح معروف ومدعوم بقوة.

صحيفة النهار

ـ كلمة نائب في مناسبة تكريم الشهداء تحظى باهتمام لافت

حظيت كلمة نائب في تكتل بارز، في مناسبة تكريم الشهداء، باهتمام لافت، ما ترك ارتياحاً على الصعيدين المسيحي والوطني، وتحديداً لناحية مصالحة الجبل

ـ الاتصالات جارية داخل تيار مسيحي بارز قبل الإقدام على أي خطوة لفصل بعض النواب

ينقل أن الإتصالات مازالت جارية داخل تيار مسيحي بارز، قبل الإقدام على أي خطوة لفصل بعض النواب، وستتبلور هذه المساعي في وقت ليس ببعيد ليبنى على الشيء مقتضاه

ـ فورة بافتتاح مطاعم في العاصمة والضواحي

تشهد العاصمة ومدن ومناطق كثيرة فورة تتمثل بافتتاح مطاعم على رغم الظروف الاقتصادية والاجتماعية، علماً أن بعض المساهمين فيها هم من الجنسيتين العراقية والسورية.

ـ بعد تراكم طلبات التوظيف والمساعدات… عدد من النواب يغيبون عن مكاتبهم

لوحظ أن عدداً من النواب يغيب عن مكتبه أو منطقته الإنتخابية، بعد تراكم طلبات التوظيف وطلب المساعدات في ظل الظروف الراهنة وعدم قدرة النواب على تلبيتها.

ـ الاتصالات بمسؤولين لبنانيين لزيارة الدوحة هي للتشاور فقط

يُنقل أن الاتصالات التي وُجّهت لبعض المسؤولين اللبنانيين لزيارة الدوحة، إنما للتشاور، إذ ليس هناك دوحة ثانية حول الاستحقاق الرئاسي.

المصدر: صحف