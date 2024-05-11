إعلام العدو: خلال الليل تم إطلاق صاروخين مضادين للدروع تجاه المطلة مما تسبب بوقوع أضرار في مبنيين – موقع قناة المنار – لبنان
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May 11 2024 - 09:22

إعلام العدو: خلال الليل تم إطلاق صاروخين مضادين للدروع تجاه المطلة مما تسبب بوقوع أضرار في مبنيين

منذ 1 ساعة 11 May، 2024
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