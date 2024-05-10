اليونيسف: نتوقع نفاذ مخزونات الغذاء في جنوب قطاع غزة خلال  ‫أيام ويجب الحيلولة دون وفاة الأطفال – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 10 2024 - 14:14

اليونيسف: نتوقع نفاذ مخزونات الغذاء في جنوب قطاع غزة خلال  ‫أيام ويجب الحيلولة دون وفاة الأطفال

منذ 1 ساعة 10 May، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة