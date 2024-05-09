قصف مدفعي صهيوني في منطقة عزبة بيت حانون شمال قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 9 2024 - 19:26
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المقاومة الإسلامية: عملية كفرجلعادي جاءت ردا على اغتيال المجاهدين في بلدة بافليه في جنوب لبنان
المقاومة الإسلامية استهدفت إحدى المنظومات الفنية المستحدثة في موقع راميا ودمرتها
السيد الحوثي: على العرب والمسلمين مسؤولية اتخاذ خطوات عملية إضافية ضد العدو مقابل استهدافه الأهالي والنازحين في رفح
السيد الحوثي: المفروض على مصر أن تكون في مقدمة التحرك العربي لموقف حازم للضغط على العدو لإخلاء معبر رفح
السيد الحوثي: حالة الجمود والتخاذل لن تفيد في مقابل حقد وأطماع العدو والأمة بحاجة إلى ردع أعدائها لتدفع الخطر عنها
السيد الحوثي: الحراك الطلابي فضح صهاينة أميركا والغرب وشعار معاداة السامية هو لتقويض الشعوب الغربية وحماية إسرائيل
السيد الحوثي: من الآن نحن نفكر أيضا في المرحلتين الخامسة والسادسة ولدينا خيارات مهمة جدا وحساسة ومؤثرة على الأعداء
السيد الحوثي: العدو لا يعرف إلا لغة القوة وليس هناك حسابات سياسية تؤثر علينا ولسنا ممن يخضع للترغيب أو للترهيب
المقاومة الإسلامية في العراق: استهدفنا ميناء عسقلان النفطي بأراضينا المحتلة بصاروخ الأرقب “كروز مطور"
بوتين: لن نسمح لأي جهة بتهديدنا وقواتنا الإستراتيجية مستعدة دائما للمعركة
الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله يتحدث في المهرجان التكريمي لمناسبة الذكرى السنوية لاستشهاد القائد الجهادي السيد مصطفى بدر الدين (ذو الفقار) الإثنين 13 ايار الساعة 5 عصرا
قصف مدفعي صهيوني في منطقة عزبة بيت حانون شمال قطاع غزة
منذ 10 mins
9 May، 2024
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