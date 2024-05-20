مواقف لبنانية معزية باستشهاد الرئيس الايراني ومرافقيه… لبنان لن ينسى وقوفهم الدائم إلى جانبه

في لبنان، توالت ردود الأفعال والمواقف المعزية باستشهاد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ومرافقين، اثر حادث تحطم المروحية التي كانوا يستقلونها في منطقة جبلية وعرة في محافظة أذربيجان الشرقية.

ميقاتي أصدر مذكرة حداد رسمي

وفي السياق، أصدر رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، مذكرة بإعلان الحداد الرسمي. وجاء في نص المذكرة “يُعلن الحداد الرسمي على وفاة المغفور له رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية إبراهيم رئيسي المنتقل إلى رحمته تعالى إثر حادث مؤسف بسقوط مروحية كانت تقله مع المغفور له وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ووفدٍ مرافق”.

وبحسب المذكرة “تُنكس حداداً الأعلام المرفوعة على الإدارات والمؤسسات الرسمية والبلديات كافة، لمدة 3 أيام من تاريخه، ويتعدل البرامج العادية في محطات الإذاعة والتلفزيون بما يتوافق مع الحدث الأليم”.

بري معزياً الإمام الخامنئي: نفقد معهما ثلة من القادة الطليعيين الذين واكبوا الثورة ثواراً وأئمة وقادة ثم شهداء

هذا وبعث رئيس مجلس النواب نبيه بري برسالة للامام السيد علي الخامنئي تقدم فيها بالتعزية بإستشهاد رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أميرعبد اللهيان وشهداء حادث تحطم المروحية في محافظة أذربيجان الشرقية.

وفي السياق، قال بري “تفقد الجمهورية الإسلامية في إيران والعالم الإسلامي ونفقد معهما في لبنان ثلة من القادة الطليعيين الذين واكبوا الثورة، ثواراً وأئمة وقادة ثم شهداء”.

وأضاف الرئيس بري في رسالة التعزية “بإسمي الشخصي وبإسم المجلس النيابي وبإسم الشعب اللبناني نتقدم من سماحتكم ومن الشعب الإيراني بأسمى آيات العزاء، سائلين المولى العزيز القدير بأن يلهمكم وذويهم عظيم الصبر والسلوان وأن يسكن شهداء هذه الحادثة الأليمة وسائر الشهداء الفسيح من جنانه الى جوار الأولياء والصديقين وحسن أولئك رفيقاً، وأن يمنحكم سبحانه وتعالى الصحة والسداد في قيادة الجمهورية الاسلامية الإيرانية وثورتها نحو المزيد من المنعة والقوة والإقتدار إنه سميع مجيب”.

الجماعة الإسلامية: نعرب عن حزننا لهذا المصاب الجلل

من جهتها، قدمت الجماعة الاسلامية في لبنان التعازي بوفاة الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي ورفاقه، قائلةً في بيان “تلقينا في الجماعة الإسلامية في لبنان نبأ وفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، السيّد إبراهيم رئيسي، ووزير خارجية الجمهورية، السيّد حسين امير عبد اللهيان، ورفاقهما في حادثة سقوط الطائرة المروحية في محافظة أذربيجان الشرقية بحزن بالغ وبقلوب راضية بقضاء الله وقدره”.

وأضاف “إنّنا إذ نعرب عن حزننا لهذا المصاب الجلل الذي أصاب الجمهورية الإسلامية في إيران جراء هذا الحادث المؤسف، نتقدّم من القيادة في الجمهورية الإسلامية، ومن الشعب الإيراني، ومن ذوي الذين قضوا في الحادثة بأحرّ التعازي، سائلين لهم المغفرة، متمنين لإيران أن تتجاوز هذه الحادثة، وأن ينعم شعبها بالأمن والاستقرار”.

“التيار الوطني الحر” أعرب عن تضامنه مع الشعب الإيراني والمسؤولين في مصابهم

وتقدَّم “التيار الوطني الحر” في بيان، “بأصدق التعازي من الشعب الايراني والمسؤولين في إيران بوفاة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية السيد ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان ومرافقيهما”.

وقال “إن “التيار إذ يعبّر عن تضامنه مع الشعب الإيراني في مصابه في هذا الوقت العصيب، واذ لا ينسى وقفات ايران مع لبنان في ايّامه الصعبة وفي صراعه مع “اسرائيل”، يتمنى لإيران دوام الإستقرار والأمان والإستمرارية في مؤسساتها الدستورية، ودوام علاقات الصداقة بين لبنان وإيران لما فيه خير البلدين ومصالحهما”.

لحود عزى بالرئيس الايراني وعبد اللهيان: ايران ستبقى ملجأ لنصرة المظلومين في المنطقة والعالم

وتوجّه الرئيس العماد اميل لحود بالتعزية الى “عائلتي الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي ووزير الخارجيّة حسين أمير عبد اللهيان والشعب الإيراني الشقيق، وخصوصاً الامام السيد علي خامنئي في هذه المناسبة الأليمة، بعد الحادث الذي أدّى الى سقوط الطوّافة التي كانت تقلّهما”.

وقال في بيان “ليس حدثاً عابراً أن يكون الرئيس رئيسي والوزير عبد اللهيان استشهدا وهما يقومان بواجبهما تجاه شعبهما، إذ لم يكن غريباً يوماً على القيادة الإيرانيّة أن تذهب شخصيّاً الى أصعب المواقع الجغرافيّة لمتابعة تنفيذ المشاريع، وهذا واحدٌ من أسرار نجاح الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة، حيث القائد يعطي المثال لشعبه، حتى الشهادة”، مضيفاً “لنا ملء الثقة بأنّ هذه الدولة العظيمة ستستمرّ بالنهج نفسه، وستبقى منارةً للمبادئ الإنسانيّة وملجأً لنصرة المظلومين في المنطقة والعالم، وهو نهجٌ لا يتبدّل بتغيّر الأشخاص بل نابعٌ من إيمان وثابتٌ بالإرادة”.

حزب البعث معى رئيسي

وأصدرت القيادة المركزية لـ”حزب البعث العربي الإشتراكي” في لبنان بيانا “تقدمت فيه من الجمهورية الإسلامية في إيران قيادةً وحكومةً وشعباً ومن عائلات الشهداء بأحر التعازي ومشاعر المواساة”.

واعتبرت أن “خسارة سماحة الرئيس الشهيد هي خسارة مشتركة لكل أحرار العالم إذ شكلت مواقفه سنداً للمقاومين في كل ساحات المواجهة، فكان مدافعاً صلباً عن كل قضايا الأمة وفي مقدمتها قضية فلسطين من دون أن نغفل دوره داخل الجمهورية الإسلامية في إيران حيث أفنى عمره خادماً لشعبها”.

وأضاف البيان “إن خسارتنا كبيرة بإستشهاد معالي الدكتور حسين أمير عبد اللهيان الذي عرفناه عن قرب، فكان صاحب الحضور البارز على المستوى الدبلوماسي أينما حضر والمدافع الثابت المتنقل بين عواصم العالم مدافعاً عن قضايا أمتنا ومعرياً المؤمرات التي تحاك بحق الأحرار والشرفاء”.

القومي: خسرت قضايا أمّتنا السيد رئيسي وعبد اللهيان

الحزب السوري القومي الإجتماعي أعرب عن “بالغ حزنه بعد تلقّيه نبأ وفاة رئيس الجمهورية الإيرانية السيّد ابراهيم رئيسي، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان والوفد المرافق”. وقال في بيان “إذ يتقدّم الحزب من مرشد الثورة السيّد علي الخامنئي، والشعب الإيراني، ببالغ مشاعر العزاء والمواساة، يؤكّد أن من خسر رئيسي وعبد اللهيان ليس فقط إيران وشعبها، بل قضايا أمّتنا التي تضامنا معها وعملا من أجلها، وعلى رأسها فلسطين. سيذكر التاريخ أن في عهد رئيسي انطلقت الصواريخ والمسيّرات من الأراضي الإيرانية نحو أراضينا المحتلة في فلسطين، ولهذا سيبقى اسم الرئيس الراحل في ذاكرة ووجدان العالم الحر”.

وأكد البيان “الثقة التامة بأن الدور الذي تلعبه إيران في مواجهة الغطرسة الصهيونية في المنطقة سيستمر، ولن يتبدّل مهما عصفت المحن والأزمات بالجمهورية الإيرانية، وهي بمؤسساتها وثقة شعبها بقيادتها ستتخطى محنة اليوم بتماسك وحكمة كبيرين”.

علماء بيروت

وعزت “هيئة علماء بيروت” الشعب الإيراني الشقيق ب”الحادث المفجع والأليم”، قائلة إن “النبأ عظيم والمصاب جلل، ولا يسعنا سوى التسليم والرضى بقضاء الله وقدره ومشيئته الحاكمة على الوجود كله. تتقدم بوافر العزاء والمواساة من سماحة القائد السيد علي خامنئي ومن عموم الشعب الإيراني الشقيق”.

وتابعت”نتضامن مع الجمهورية الإسلامية في إيران قيادة وحكومة وشعبا ومؤسسات بما حل من مصاب بهذه الحادثة الأليمة، لا شك في أن الخسارة كبيرة جدا، ولكن الجمهورية الإسلامية الإيرانية التي مرت منذ انتصار الثورة الإسلامية فيها منذ عقود وبالظروف القاسية والمحن الشديدة، قادرة بإذن الله على تخطي هذه الكارثة والاستمرار في مسيرة الجهاد ومواصلة الطريق، ومقارعة الاستكبار العالمي ومناصرة المستضعفين وقضايا الأمة الإسلامية وعلى رأسها قضية فلسطين ومساندتها بكل السبل” .

الشيخ ياسين: أحرار العالم خسروا قامة إنسانية كسرت المشروع الصهيوأميركي مرات عدة

بدوره، أكد رئيس “لقاء علماء صور ومنطقتها” العلامة الشيخ علي ياسين أن “ارتقاء آية الله السيد رئيسي ورفاقه يشكل خسارة ليس للجمهورية الإسلامية فقط، بل لكل الاحرار في العالم ولكل العالم الاسلامي الذين خسروا قامة إنسانية كسرت المشروع الصهيواميركي مرات عدة، واسست لمنطقة تحكم من الشعوب وليس من السفارات”، وعزى “صاحب الزمان والولي الفقيه الامام الخامنئي، والجمهورية الإسلامية قيادة وشعبا والمراجع العظام والحوزات العلمية وكل الاحرار في العالم بارتقاء آية الله السيد رئيسي ورفاقه، وان رتقاء رئيسي وعبد اللهيان لن تضعف الجمهورية الإسلامية ولن تكسر ارادتها وعزيمتها وستبقى الجمهورية الإسلامية في ايران قائدة محور المقاومة”.

واضاف “لبنان لن ينسى وقوف رئيسي وعبد اللهيان الدائم إلى جانبه، وسعيهما الدائم لدعم الشعب اللبناني بكل السبل لا سيما دعم سيادته واستقراره ومقاومته، مشددين على أن قلوب الشعب اللبناني تعلن الحداد كما الشعب الايراني. إن آية الله السيد رئيسي شكل نموذجا يقتدى به في القيادة وكان يتمتع بصفات مميزة عقليا ودينيا واخلاقيا وعلميا وستبقى بصماته واضحة في خدمة الشعب الايراني ودعم المستضعفين في العالم”.

المصدر: موقع المنار