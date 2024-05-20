دول عربية واقليمية تعزي الجمهورية الإسلامية الإيرانية بمصابها الجلل

فور الإعلان عن استشهاد الرئيس الايراني السيد ابراهيم رئيسي ومرافقيه، اثر تحطم الطائرة التي كانوا يستقلونها في أذربيجان الشرقية، توالت برقيات التعزية من مختلف الدول العربية والاقليمية، مشيدة بالراحلين ومؤكدة الوقوف إلى جانب الجمهورية الإسلامية في هذه المحنة.

تركيا

وزير الخارجية التركي هاكان فيدان قال إن بلاده “تشارك الشعب الإيراني الصديق والشقيق، ألمه”. وقال خلال مؤتمر صحافي “للأسف، الأخبار الواردة من إيران أحزنتنا بشدة”.

منظمة التعاون الإسلامي

أما الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه، فقد أعرب عن “خالص تعازيه وتعاطفه مع حكومة إيران وشعبها”، وفقا لما جاء في بيان للمنظمة على موقع “إكس”.

الأردن

وقدّم العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني تعازيه للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وقال عبر منصة “إكس”، “أحر التعازي للأشقاء بالجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وحكومة وشعبا بوفاة الأخ الرئيس إبراهيم رئيسي، ووزير الخارجية الأخ حسين أمير عبداللهيان والمرافقين لهما، رحمهم الله جميعا. نتضامن مع الأشقاء في إيران بهذا الظرف الصعب”.

قطر

كما قدّم أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني “صادق التعازي” للجمهورية الإسلامية “حكومة وشعباً”.

الإمارات

وقدّم رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان “خالص العزاء وعميق المواساة للجمهورية الإسلامية الإيرانية قيادة وشعباً”، مؤكداً “تضامن الإمارات مع إيران في هذه الظروف الصعبة”.

مجلس التعاون الخليجي

وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي جاسم محمد البدوي عن “أحرّ التعازي وصادق المواساة إلى حكومة شعب جمهورية إيران الإسلامية”. وأكّد تضامن مجلس التعاون مع الجمهورية الإسلامية “في هذه الظروف العصيبة”.

العراق

هذا وقدّم رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني التعازي إلى الامام السيد علي الخامنئي. وقال “نعرب عن تضامننا مع الشعب الإيراني الشقيق ومع الإخوة المسؤولين في الجمهورية الإسلامية بهذه الفاجعة الأليمة”.

وأعلن الناطق باسم الحكومة باسم العوادي في بيان “وقوفاً مع الشعب الإيراني الشقيق وقيادته، في هذه الأوقات العصيبة، “الحداد العام في جميع أنحاء العراق غداً الثلاثاء”، وذلك تضامناً مع مشاعر الحزن والألم، برحيل رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية ابراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان ورفاقهما.

الحشد الشعبي

هذا وأعرب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي فالح الفياض عن حزنه لوفاة الرئيس الإيراني، قائلاً “نرفع العزاء والمواساة لمقام سماحة قائد الثورة الإسلامية السيد علي الخامنئي دام ظله والشعب الإيراني الصابر المجاهد بهذه الفاجعة الأليمة”. وأعلن أن “العراق وإيران شعب واحد ولا يمكن الفراق بينهما”.

اليمن

من جهته، تقدم قائد حركة أنصار الله السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي بالتعازي للسيد علي الخامنئي والشعب الإيراني “بالمصاب الجلل”.

وقال رئيس الوفد الوطني المفاوض محمد عبدالسلام، في برقية تعزية إن “فقدان الرئيس السيد إبراهيم رئيسي خسارة ليس لإيران فحسب بل وللأمة الإسلامية جمعاء ولفلسطين وغزة وهي تخوض معركةً تحررية وكانت بأمس الحاجة إلى وجود مثل هذا الرئيس الذي ظل ينافح عن مظلومية الشعب الفلسطيني وحقه في نيل الحرية واستعادة أرضه ومقدساته”. وأضاف “إنه لمن عظيم الأسى ما حل بإيران من محنة بفقدان رئيسها ووزير خارجيتها والوفد المرافق إثر سقوط طائرتهم المروحية”.

وأشار إلى أن “الرئيس رئيسي كان مثالاً يحتذى للإنسان المسلم المسؤول الملتزم مبادئ دينه وقضايا أمته وفي المقدمة منها فلسطين، ومحباً مخلصاً لشعبه الإيراني العزيز المسلم وساعياً إلى خدمته بكل ما يستطيع”.

ولفت إلى أن رحلة الشهيد الأخيرة لافتتاح مشروع خدمي في أقاصي البلاد “مثال على مدى إخلاص هذا الرئيس وحرصه الكبير على بذل كل ما يستطيع في سبيل توفير وسائل الأمن والاستقرار لشعب إيران العزيز”.

سوريا

إلى ذلك، أعرب الرئيس السوري بشار الأسد “عن بالغ الأسف والمواساة لهذا الحادث الأليم والفقد الكبير الذي نجم عنه”، وفق ما نقلت منصّات الرئاسة، مضيفاً “لقد عملنا مع الرئيس الراحل كي تبقى العلاقات الإستراتيجية التي تربط سورية وإيران مزدهرة على الدوام ونحن سنبقى نذكر زيارته إلى سوريا محطة هامة في هذا المسار”.

وأعلنت الحكومة السورية الحداد الرسمي لثلاثة أيام وتنكيس الأعلام في كافة أنحاء البلاد وفي جميع السفارات والهيئات الدبلوماسية في الخارج طيلة هذه المدة، بحسب وكالة الأنباء السورية (سانا).

مصر

من جهتها، نعت مصر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان. وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية المستشار أحمد فهمي “إذ يتقدم الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، بخالص التعازي والمواساة إلى الشعب الإيراني الشقيق، يدعو الله عز وجل أن يتغمد الرئيس الإيراني الفقيد والراحلين بواسع رحمته، ويلهم أسرهم الصبر والسلوان، معرباً عن تضامن جمهورية مصر العربية مع القيادة والشعب الإيراني في هذا المصاب الجلل”.

السعودية

وبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده محمد بن سلمان، “برقيتي عزاء ومواساة، لرئيس السلطة التنفيذية بالإنابة في إيران محمد مخبر”، في استشهاد الرئيس إبراهيم رئيسي، ومرافقيه.

وقال الملك سلمان “علمنا بنبأ وفاة فخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومرافقيه ـ رحمهم الله ـ وإننا نبعث لكم ولشعب الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيق بالغ التعازي، وصادق المواساة، لنسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون”. كما قال ولي العهد السعودي “تلقينا نبأ وفاة فخامة الرئيس الدكتور إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، ومرافقيه ـ رحمهم الله ـ ونبعث لدولتكم أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنهم فسيح جناته، إنه سميع مجيب”.

باكستان

وأعلنت باكستان يوم حداد وطني على وفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي. وكتب رئيس الوزراء شهباز شريف عبر منصة “إكس”، “باكستان ستكون في يوم حداد وسيتمّ تنكيس الأعلام” بعد وفاة رئيس إيران “الشقيقة”، مؤكداً أن الجمهورية الإسلامية “ستتجاوز هذه المأساة بشجاعتها المعهودة”.

المصدر: موقع المنار