عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق: موافقة حماس على مقترح الوسطاء أربكت نتنياهو وأوقعته في مأزق وحماس متمسكة بموقفها الذي أبلغته للوسطاء – موقع قناة المنار – لبنان
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May 9 2024 - 01:08

عضو المكتب السياسي لحركة حماس عزت الرشق: موافقة حماس على مقترح الوسطاء أربكت نتنياهو وأوقعته في مأزق وحماس متمسكة بموقفها الذي أبلغته للوسطاء

منذ 34 mins 9 May، 2024
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