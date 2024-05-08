المقاومة الإسلامية:‏ ‏مجاهدونا استهدفوا قوة ‏لجنود العدو الإسرائيلي اثناء تحركها في محيط موقع راميا بقذائف المدفعية واصابوها إصابة ‏مباشرة – موقع قناة المنار – لبنان
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May 8 2024 - 21:54

المقاومة الإسلامية:‏ ‏مجاهدونا استهدفوا قوة ‏لجنود العدو الإسرائيلي اثناء تحركها في محيط موقع راميا بقذائف المدفعية واصابوها إصابة ‏مباشرة

منذ 16 mins 8 May، 2024
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