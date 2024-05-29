كمين للقسام في رفح والعدو يعترف بمقتل 3 جنود وإصابة 6

نفذت كتائب الشهيد عزالدين القسام، عملية مركبة بعد استدراج قوة صهيونية لأحد الكمائن قرب مدرسة الشوكة شرق مدينة رفح وتفجير عبوة رعدية بها وقتل 4 من أفرادها وإصابة عدد آخر.

وأشار الاعلام العسكري للقسام، أنه وفور وصول قوات النجدة تمكن المجاهدون من قنص جنديين من أفراد القوة، وأنه وخلال محاولة المجاهدين أسر أحد الجنود قام العدو بقتله، فيما هبطت طائرة مروحية لنقل القتلى والمصابين خلال العملية.

وفي بيان آخر، تمكن مجاهدو القسام من استهداف عدد من الجنود الصهاينة الذين تحصنوا داخل أحد المنازل بقذيفة مضادة للأفراد “TBG” في منطقة الشوكة شرق رفح جنوب القطاع، وكذلك قنص جندي صهيوني.

وأعلنت القسام أيضاً، أن مجاهديها استهدفوا جرافة صهيونية من نوع “D9” بقذيفة “الياسين 105” في منطقة تل زعرب بحي السلطان غرب رفح، وفجروا عبوة رعدية في قوة من جنود الاحتلال قوامها 15 جنديًا، وأوقعوهم بين قتيل وجريح في منطقة ملعب الفدائي بحي التنور شرق رفح.

وبعد عودتهم من خطوط القتال، أبلغ مجاهدو القسام عن استهداف دبابتين صهيونيتين من نوع “ميركفاه” بقذيفتي “الياسين 105” في محيط مسجد خالد بن الوليد بحي السلام شرق رفح. كما استهدفوا دبابتي “ميركفاه” وجرافة عسكرية من نوع “D9” بقذيفتي “الياسين 105” في منطقة العبد جبر بمخيم يبنا جنوب رفح.

وبدورها، استهدفت سرايا القدس جرافة عسكرية صهيونية بصاروخ (107) بتوجيه مباشر جنوب مخيم يبنا بمدينة رفح.

كما استهدفت بصاروخ (107) مجموعة من جنود العدو الصهيوني المتحصنة في مبنى بمحيط المستشفى التركي شمال المحافظة الوسطى، وحققت إصابة مباشرة.

ووزع الاعلام العسكري لدى سرايا القدس، مشاهد من اسقاط طائرة صهيونية من نوع “مافيك برو” والسيطرة عليها في سماء مخيم جباليا شمال قطاع غزة.

مقتل 3 جنود إسرائيليين وإصابة 6 آخرين بينهم 3 جراحهم خطيرة

واعترف المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بمقتل 3 جنود من الجيش الإسرائيلي من الكتيبة 50 لواء “ناحال” جنوب قطاع غزة وإصابة 6 ضباط وجنود بينهم 3 وصفت جراحهم بالخطيرة، في كمين تعرضت له قوة إسرائيلية في رفح.

ووفقا لبيان صادر عن جيش العدو، فقد أصيب ضابط وجنديان بجروح خطيرة في نفس الحادثة التي قتل بها 3 جنود، والتي تتعلق بتفجير مبنى بالجنود في رفح، كما أُصيب جندي من وحدة يهلوم بجروح خطيرة جنوب القطاع.

بالإضافة إلى ذلك، أُصيب ضابط وجندي من الكتيبة 614 بجروح خطيرة خلال معارك شمال قطاع غزة، كما أُصيب جندي من الوحدة متعددة الأبعاد شمال قطاع غزة.

ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي تفاصيل الكمين الذي تعرّضت له الكتيبة 50 لواء “ناحال” في رفح، حيث قتل 3 جنود.

وبحسب المعلومات التي سمح بنشرها، دخلت القوات إلى مبنى تم إطلاق صاروخ مضاد للدروع منه اتجاه الآليات، ولحظة دخول القوات تم تفجير عبوة ناسفة مزروعة داخل المبنى ما أدى لانهياره ومقتل 3 جنود وإصابة 5، حالة 3 منهم خطيرة.

وأظهرت الإحصاءات الرسمية للجيش الإسرائيلي أنه منذ مطلع شهر أيار/مايو الحالي، مقتل 33 جنديا وضابطاً، بينهم 27 في معارك غزة، و3 في الشمال، وضابط في وحدة اليمام الخاصة في اشتباكات طولكرم، بالإضافة إلى موظف في وزارة الأمن جراء قذيفة هاون في رفح.

وبحسب المعطيات، فإن 639 جندي قتلوا منذ 7 تشرين أول/ أكتوبر 2023، بينهم 290 في الاجتياح البري، بينما أصيب أكثر من 3600، بينهم المئات في حالة صعبة وشديدة الخطورة.

المصدر: الاعلام العسكري