الشيخ نعيم قاسم : العدو لن يحقق في رفح اي ميزة اضافية

اكد نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم ان” العدو لن يحقق في رفح اي ميزة اضافية،ولن يجد فيها ضالته بالقضاء على المقاومة وتحرير اسراه”.

وخلال احتفال تكريمي اقامه حزب الله بمناسبة ذكرى مرور ثلاثة ايام على استشهاد الشهداء السعداء المجاهدين على يوسف حرب، وسام علي حميد، ومحمد حسن بيضون وشهيد الواجب الانساني علي غسان عباس، بمشاركة رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد واعضاء من كتلة الوفاء للمقاومة وكتلة التنمية والتحرير، وبحضور اهالي الشهداء والفعاليات، جدد الشيخ قاسم التأكيد انه لا شيء يوقف الجبهة في لبنان ضد العدو الاسرائيلي الا وقف العدوان الصهيوني على قطاع غزة.

المصدر: قناة المنار