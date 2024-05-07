إيران تصنع حاملات للأقمار الصناعية الثقيلة “سرير” وقائم” – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
May 7 2024 - 09:16

إيران تصنع حاملات للأقمار الصناعية الثقيلة “سرير” وقائم”

منذ 18 mins 7 May، 2024
Iran Sattalites
علوم وتكنولوجيا

وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن رئيس منظمة الفضاء الإيرانية حسن سالاريه قال إنه سيتم الانتهاء من القمر الصناعي بارس 2 في الأشهر القليلة المقبلة.
وأضاف، لقد انتهينا من صنع القمر الصناعي “ناهد 3” وهو قمر صناعي للاتصالات.
وتابع، على جدول الأعمال لدينا تصميم وبناء حاملات للأقمار الصناعية الثقيلة مثل “سرير” و”قائم 105 و120″.
وأعرب رئيس منظمة الفضاء الإيرانية عن أمله في القيام بأول عملية إطلاق من محطة تشابهار الأرضية في العام المقبل.
وأضاف سالاريه، القمران الصناعيان “سامان 2″ و”ظفر 2” على جدول أعمال منظمة الفضاء.

المصدر: وكالة تسنيم

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة