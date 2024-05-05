غارات مكثفة على قطاع غزة وسقوط شهداء وجرحى

يواصل الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة لليوم الـ 212 من المجازر المتواصل، شهد فيها قطاع غزة خلال الساعات الماضية قصفا إسرائيليا مكثفا على مدينة غزة والمحافظة الوسطى وخانيونس.

وشن طيران الاحتلال الإسرائيلي غارات متفرقة على قطاع غزة استهدفت منازل المدنيين ومناطق زراعية خلفت عشرات الشهداء والجرحى.

واستشهدت أم وطفليها في قصف مدفعي إسرائيلي استهدف منزلهم في منطقة وادي العرايس شرق حي الزيتون جنوبي مدينة غزة.

وفي شمال غزة، استشهد 5 فلسطينيين على الأقل إثر غارة إسرائيلية على منزل بمنطقة الصفطاوي.

وبحسب مصادر صحفية، شن الطيران الإسرائيلي غارتين شمالي مخيم النصيرات وقرب مدخل بلدة الزوايدة وسط قطاع غزة.

وشنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية غارة أخرى على حي السلام شرقي مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، واستهدفت منزلا لعائلة بهلول.

وكانت قوات الاحتلال استهدفت بغارة جوية منزلا لعائلة الشاعر في الحي ذاته أسفرت عن سقوط 3 جرحى.

وأفادت مصادر صحفية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي شنت غارة جوية استهدفت أرضا زراعية شمالي مخيم المغازي وسط قطاع غزة، كما استهدفت غارة أخرى أرضا زراعية في مدينة دير البلح وسط القطاع أيضا.

وأطلقت آليات الاحتلال المتمركزة في منطقة نتساريم النار بشكل كثيف على حي الشيخ عجلين جنوب غربي غزة.

وأكدت وزارة الصحة في قطاع غزة أمس السبت أن الاحتلال ارتكب 3 مجازر في القطاع خلال 24 ساعة راح ضحيتها 32 شهيدا و41 مصابا.

وأشارت الوزارة إلى أنه بهذه الحصيلة ارتفع عدد ضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة إلى 34 ألفا و654 شهيدا و77 ألفا و908 مصابين.

وكان الدفاع المدني في غزة أعلن قبل أيام أن التقديرات تشير إلى وجود أكثر من 10 آلاف مفقود تحت أنقاض بنايات مدمرة منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع.

ومنذ بدء حربها على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي يستمر الاحتلال في ارتكاب المجازر بحق المدنيين رغم مثولها أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب مجازر جماعية، وكذلك قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار.

المصدر: قناة المنار + مواقع