يمكن تجاوزه بسهولة.. خطأ شائع يؤدي إلى اصفرار الأسنان

حذر الدكتور فراك حميد من مركز Aesthetique لطب الأسنان، من خطأ شائع في تنظيف الأسنان يمكن أن يكون السبب وراء اصفرارها.

وقال حميد: “قبل البدء في تنظيف الأسنان، ينبغي ترطيب الفرشاة بالماء لتوزيع معجون الأسنان على جميع أسنانك بسهولة، ما يجعل التنظيف أكثر فعالية”.

وأضاف: “عندما تبلل شعيرات الفرشاة، فإنها تصبح أكثر نعومة بالنسبة للثة والأسنان، ما يساعد على تجنب أي تهيج أو ضرر”.

وأوضح حميد أيضا أن تنظيف الأسنان بطرق معينة، بدون ماء أو مباشرة بعد تناول الأطعمة الحمضية، قد يجعلها تبدو أقل بياضا بمرور الوقت. وقد يبدو التنظيف الجاف بالفرشاة جيدا للتخلص من البقع السطحية في البداية، ولكن وبدون الماء، لا يتوزع معجون الأسنان جيدا، ما يؤدي إلى ظهور أسنان باهتة.

وتابع: “يمكن أن يؤدي تنظيف الأسنان بالفرشاة بعد تناول الأطعمة الحمضية مباشرة، إلى تآكل مينا الأسنان، وهذا يكشف الطبقة الصفراء الموجودة أسفلها ويجعل أسنانك تبدو أكثر اصفرارا. لذا فإن تنظيف الأسنان بالطريقة الصحيحة وفي الوقت المناسب هو المفتاح للحفاظ على تألق وصحة أسنانك”.

ويعمل الحمض على تليين المينا، ما قد يؤدي إلى حساسية الأسنان أو تغيير لونها. لذا، من الأفضل الانتظار لبعض الوقت بعد تناول الأطعمة الحمضية قبل تنظيف أسنانك بالفرشاة، ما يضمن بقاء المينا قوية وأسنانك صحية.

وينبغي تنظيف الأسنان واللثة بلطف لمدة دقيقتين مرتين يوميا، واستخدام منتجات مثل غسول الفم أو معجون الأسنان المضاد للميكروبات لمحاربة الجراثيم، وزيارة طبيب أسنانك بانتظام، لمنع ظهور مشاكل الأسنان والحفاظ على صحة الفم.

المصدر: روسيا اليوم