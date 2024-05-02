مراسل المنار: الطائرات الحربية الصهيونية شنت غارة جوية  ‫استهدفت بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2024 - 18:38

مراسل المنار: الطائرات الحربية الصهيونية شنت غارة جوية  ‫استهدفت بلدة عيتا الشعب في جنوب لبنان

منذ 1 ساعة 2 May، 2024
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