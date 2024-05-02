السيد الحوثي: صمود المجاهدين ومجتمع غزة قابله فشل وإخفاق للعدو الإسرائيلي في تحقيق أهدافه – موقع قناة المنار – لبنان
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المقاومة الاسلامية: استهداف مبنى في مستعمرة المطلة بالأسلحة المناسبة وتحقيق اصابة مباشرة
مراسل المنار: اصابة 10 مواطنين بقصف للعدو استهدف أرضاً زراعية تؤوي نازحين غرب النصيرات وسط قطاع غزة
مراسل المنار: استشهاد سائق إحدى شاحنات المساعدات واصابة آخرين باستهداف قوات الاحتلال لهم عند دوار الكويت بمدينة غزة
أطباء بلا حدود: "اسرائيل" تمنع وتؤخر دخول المساعدات الانسانية والإمدادات الطبية الأساسية إلى غزة
رئيس المكتب السياسي لحركة حماس اسماعيل هنية يجري اتصالاً برئيس المخابرات المصرية عباس كامل بشأن مفاوضات وقف العدوان
هنية: نثمن الدور المصري ونؤكد على الروح الايجابية عند الحركة في دراسة مقترح وقف اطلاق النار
هنية أكد لرئيس المخابرات المصرية قدوم وفد الحركة للمفاوضات إلى مصر بأقرب وقت لاستكمال المباحثات حول وقف اطلاق النار
الخارجية الايرانية: فرض عقوبات على شخصيات أميركية وبريطانية بسبب دعمها لكيان العدو وفقاً لمبدأ التعامل بالمثل
المقاومة الاسلامية تستهدف موقع زبدين في مزارع شبعا اللبنانية المحتلة بقذائف المدفعية وتصيبه اصابة مباشرة
المقاومة الاسلامية تستهدف موقع السماقة في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة بالأسلحة المناسبة وتصيبه اصابة مباشرة
كتلة الوفاء للمقاومة: ما تشهده الجامعات في العالم من تحركات مناهضة للعدوان الصهيوني هو تحول نوعي في وعي الشعوب الغربية
كتلة الوفاء للمقاومة: استخدام شعار معاداة السامية لم يعد قادراً على اخفاء التوحش الذي يرتكبه العدو الصهيوني في غزة
رئيسة المفوضية الأوروبية خلال زيارتها لبنان: نعلن عن حزمة مساعدات بقيمة مليار يورو بدءاً من هذا العام وحتى 2027
حركة حماس تؤكد تقديرها لكل الجهات التي تقدم المساعدات لأهالي قطاع غزة وتَواصلها مع الامم المتحدة لعدم تكرار اي التباس
السيد عبدالملك بدرالدين الحوثي: القلق الأمريكي من الحراك الطلابي والتعامل بعنف ضد المتظاهرين يؤكد تأثير هذا الحراك
السيد الحوثي: الصمود المتنامي في غزة لا بد له من تحقق الوعد الإلهي بالرغم من حجم الخذلان العربي والإسلامي
السيد الحوثي: ديون العدو الإسرائيلي وصلت إلى مستوى غير مسبوق والأسعار ارتفعت بفعل صمود غزة وجبهات المساندة
السيد الحوثي: عمليات حزب الله تستمر بتصعيد كمي ونوعي وتأثيرها على العدو كبير ومتزايد
السيد الحوثي: نفذنا هذا الأسبوع 8 عمليات في خليج عدن والبحر العربي والمحيط الهندي وجنوب فلسطين بـ33 صاروخا ومسيّرة
السيد الحوثي: استهدفنا 6 سفن مرتبطة بالعدو الإسرائيلي والأميركي والبريطاني ليصل إلى 107 إجمالي سفن العدو المستهدفة
السيد الحوثي: الأعداء قلقون من عملياتنا التي وصلت إلى المحيط الهندي ويدرك الخبراء أنها معقدة وتستند إلى قدرات متطورة
السيد الحوثي: الأميركي اعترف عن ارتباط عملياتنا بغزة ويقر أن وقف العدوان والحصار هناك سيطفئ حرائق أخرى في المنطقة
السيد الحوثي: خسائر الأميركي والبريطاني مستمرة ومتصاعدة وستتضاعف بعد أن أصبحوا الآن أمام معضلة المحيط الهندي
مصادر يمنية: عدوان اميركي بريطاني يستهدف مطار الحديدة الدولي بـ5 غارات
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لجنة إمداد الإمام الخميني "قده" تستقبل مساهماتكم من خلال الاتصال على الأرقام التالية: 01555717 -76641631 أو عبر حساب 814-14 في جميع فروع القرض الحسن
السيد الحوثي: صمود المجاهدين ومجتمع غزة قابله فشل وإخفاق للعدو الإسرائيلي في تحقيق أهدافه
منذ 39 mins
2 May، 2024
عاجل
السيد الحوثي
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السيد الحوثي: عمليات حزب الله تستمر بتصعيد كمي ونوعي وتأثيرها على العدو كبير ومتزايد
السيد الحوثي: الصمود المتنامي في غزة لا بد له من تحقق الوعد الإلهي بالرغم من حجم الخذلان العربي والإسلامي
السيد الحوثي: العمليات اليمنية المساندة للشعب الفلسطيني فعالة ومؤثرة ومهمة ومفيدة
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