وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على القطاع إلى 34596 شهيداً و77816 جريحاً منذ السابع من أكتوبر – موقع قناة المنار – لبنان
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May 2 2024 - 12:32

وزارة الصحة بغزة: ارتفاع حصيلة العدوان الصهيوني على القطاع إلى 34596 شهيداً و77816 جريحاً منذ السابع من أكتوبر

منذ 52 mins 2 May، 2024
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