سي ان ان نقلاً عن شرطة لوس أنجلوس: ارتفاع عدد المتظاهرين في الاحتجاجات الطلابية الداعمة لفلسطين في الجامعات الأميركية إلى 1700 – موقع قناة المنار – لبنان
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سي ان ان نقلاً عن شرطة لوس أنجلوس: ارتفاع عدد المتظاهرين في الاحتجاجات الطلابية الداعمة لفلسطين في الجامعات الأميركية إلى 1700
منذ 10 mins
2 May، 2024
عاجل
الجامعات الأميركية
تظاهرات
غزة
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