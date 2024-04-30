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April 30 2024 - 10:46

منتج لذيذ يعزز الطاقة لدينا

منذ 5 mins 30 April، 2024
Dark Chocolate
صفحات منوعة - علوم وتكنولوجيا

يمكن الحصول على الإندورفين – مجموعة مواد مسؤولة عن تحسين الحالة المزاجية والطاقة لدى الإنسان من بعض المنتجات الغذائية.
وتشير الدكتورة سفيتلانا تروفيموفا إلى أنه يمكن للشخص بفضل تناول منتجات محتوية على الإندورفين التأثير في مزاجه، لأن احتواء هذه المنتجات على نسبة عالية من هذه الناقلات العصبية في الجسم يساعد على التخلص من التوتر وتعزيز المناعة وتحسين النوم والذاكرة.
ووفقا لها، يمكن أن تؤثر “الشوكولاتة الداكنة” في الحالة العاطفية لأنها تحتوي على نسبة عالية من مادة أنانداميد (Anandamide) التي تساعد على إنتاج الإندورفين (Endorphin). كما تحتوي هذه الشوكولاتة على نسبة عالية من الكاكاو ونسبة قليلة من السكر والمواد المضافة الأخرى.
وبالإضافة إلى ذلك، تحتوي الشوكولاتة الداكنة على مادة فينيثيلامين التي تؤثر إيجابيا ايضا في الحالة المزاجية.

المصدر: روسيا اليوم

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