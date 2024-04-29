فلسطين المحتلة: اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة عزون شرق قلقيلية – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 29 2024 - 15:10

فلسطين المحتلة: اندلاع مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة عزون شرق قلقيلية

منذ 7 mins 29 April، 2024
general-3ajel-new
عاجل

التعليقات

ذات صلة

إغلاق مشاهدة