ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 16 في إثر قصف إسرائيلي استهدف 3 منازل في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة – موقع قناة المنار – لبنان
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April 29 2024 - 03:54

ارتفاع حصيلة الشهداء إلى 16 في إثر قصف إسرائيلي استهدف 3 منازل في مدينة رفح جنوبي قطاع غزة

منذ 49 mins 29 April، 2024
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