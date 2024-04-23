أعلنت سرايا القدس-كتيبة طولكرم عن عملياتها خلال الاجتياح الأخير في مخيم نور شمس، ضمن معركة الصادقين وقالت ان ” مجاهديها من وحدة الاستشهاديين في محور ( العيادة ) تمكنوا من الاشتباك المُسلح من مسافة الصفر مع وحدات النخبة الإسرائيلية موقعينهم بين قتيل وجريح مُضرجين بدمائهم”.

واضافت انها” تمكنت من تفجير عبوة ناسفة شديدة الانفجار في ألية عسكرية إسرائيلية في محور ( الشارع الرئيسي ) وإصابتها إصابة مباشرة ودقيقة موقعينهم بين قتيل وجريح”.

وتابعت ان “مجاهديها الأبطال خاضوا عمليات تصدي ومواجهة واسعة على كافة محاور الاشتباك بكل قوة واقتدار محققين الإصابات المباشرة في صفوف العدو الغاشم الذي لا يعلم بعد بأس رجالنا”، كما ا اشتبك مجاهدوها مع قوات الاحتلال في محور ( المسلخ ) وفجروا عبوات ناسفة في عدد من الآليات وحققوا إصابات مباشرة في صفوف قوات الاحتلال.

المصدر: سرايا القدس