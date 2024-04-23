تحدث “حدبة الرقبة”، أو ما يسمى بـ”الحداب” طبيا، عندما ينحني العمود الفقري بشكل مفرط للأمام، ما يتسبب في التواء الجزء العلوي من الظهر والرقبة.

وفي الآونة الأخير، تظهر هذه الحالة الجسدية بشكل أكبر بين الأشخاص، نتيجة الوضعية السيئة عند استخدام الهواتف الذكية والأجهزة الرقمية الأخرى.

ويمكن أن تشير “حدبة الرقبة” إلى بعض المشكلات الصحية الرئيسية.

وتقول ناديا أليباي، طبيبة العظام المقيمة في لندن: “يعاني العديد من الأشخاص المصابين بالحداب أيضا من صداع شديد بالإضافة إلى آلام في الرقبة والكتف والظهر”.

وتشمل المضاعفات الأكثر خطورة لـ”حدبة الرقبة”: عدم الاستقرار عند المشي والضعف والوخز في اليدين أو الذراعين، بسبب ضغط الأعصاب.

وتقول ناديا: “قد يبرز رأسك إلى الأمام أيضا، ما يزيد الضغط على قاعدة رقبتك”.

المصدر: ذا صن