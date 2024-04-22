الصحة الفلسطينية : الطواقم الطبية في مجمع فلسطين الطبي تتعامل مع 6 إصابات بالرصاص الحي جراء اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على بلدة برقا قضاء رام الله – موقع قناة المنار – لبنان
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April 22 2024 - 00:58

الصحة الفلسطينية : الطواقم الطبية في مجمع فلسطين الطبي تتعامل مع 6 إصابات بالرصاص الحي جراء اعتداء قوات الاحتلال والمستوطنين على بلدة برقا قضاء رام الله

منذ 36 mins 22 April، 2024
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