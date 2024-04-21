حذّر خبراء من مركز Solar AURA المتخصص بأمن المعلومات من وجود مواقع إلكترونية مشبوهة تستخدم لاختراق حسابات “إنستغرام” وسرقة بياناتها.

وأشار الخبراء في المركز إلى أنهم تمكنوا من اكتشاف أكثر من 300 موقع إلكتروني مشبوه يستخدم لاختراق حسابات المستخدمين على “تليغرام”، وهذه المواقع تستعمل عادة لتحميل الصور عبر الإنترنت.

وتبعا للخبراء فإن معظم المواقع المذكورة استحدثت في ديسمبر العام الماضي، وهي شبيهة ببعض المواقع الإلكترونية المعروفة التي تستعمل لتحميل الصور، وفيها مئات آلاف الصور التي تتعلق بمواضيع مختلفة، مثل الرسوم المتحركة والطبيعة والطبخ وأشياء أخرى.

والخطير في المواقع المذكورة تبعا للمختصين هو أن البيانات أو الصور الموجودة فيها مرتبطة ببرمجيات خبيثة، فبمجرد أن يضغط المستخدم على صورة ما لرؤيتها أو معرفة مصدرها الأصلي، يظهر له رابط يحوله إلى موقع احتيالي يمكن الدخول إليه من خلال حساب “تليغرام”، وبمجرد الدخول إلى الموقع يتم سرقة بيانات حاسب “تليغرام” الخاص بالمستخدم، وحتى نظام المصادقة الثنائية الذي يستخدم لحماية الحساب لن يفيد في هذه الحالة، فإذا قام المستخدم بإدخال رمز الحماية الخاص بالحساب فسيتمكن المخترقون من الوصول إلى بيانات الملف الشخصي فيه، وحتى الوصول إلى إعدادات إغلاق الحساب.

المصدر: روسيا اليوم