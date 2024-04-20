أفاد مراسلنا في قطاع غزة عن تعرض مدينة رفح جنوب القطاع لعدد من الغارات الجوية الصهيونية خلال ساعات النهار ادت الى استشهاد واصابة عددٍ من المواطنين الفلسطينيين.

كما شن طيران العدو غارات جديدة على مخيم النصيرات بعد يوم على انسحاب جيش الاحتلال من محيط المخيم. ويأتي ذلك مع استمرار العدوان على غزة لليوم السابع والتسعين بعد المئة. وقد أحصت وزارة الصحة ارتكاب الاحتلال اربع مجازر خلال الساعات الاربع والعشرين الماضية أسفرت عن استشهاد سبعة وثلاثين شخصاً وإصابة ثمانية وستين آخرين .

ومقابل وحشية العدوان تواصل المقاومة الفلسطينية عملياتها الميدانية على مختلف الجبهات في قطاع غزة.

المصدر: قناة المنار