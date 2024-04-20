تعتزم شركة مايكروسوفت الأمريكية للتكنولوجيا تنظيم مؤتمر دولي في مدينة بون الألمانية الشهر المقبل.

وقالت مستشارية مدينة دوسلدورف إن تنظيم النسخة الأوروبية من مؤتمر “مايكروسوفت ايه آي بارتنر ترينينج رودشو” (العرض الترويجي لتدريب شركاء مايكروسوفت في الذكاء الاصطناعي) سيكون يوم 22 أيار/ مايو المقبل، لتكون المدينة الواقعة في ولاية شمال الراين- ويستفاليا هي المقر الوحيد في أوروبا.

كما ستقام نسخ دولية أخرى في مدن طوكيو في اليابان وحيدر أباد وبنجالورو في الهند وسانتا كلارا في ولاية كاليفورنيا بالولايات المتحدة.

وقال رئيس وزراء ولاية شمال الراين-ويستفاليا هندريك فوست خلال زيارة لشركة مايكروسوفت في ريدموند بالقرب من مدينة سياتل الأمريكية إن هذه إشارة ممتازة “شمال الراين-ويستفاليا في طريقها لتصبح مركزا للذكاء الاصطناعي في أوروبا”.

المصدر: dpa