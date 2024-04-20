العراق | عدوان جوي أميركي يستهدف قاعدة كالسو المشتركة جنوبي بغداد – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
April 20 2024 - 04:12

العراق | عدوان جوي أميركي يستهدف قاعدة كالسو المشتركة جنوبي بغداد

منذ 59 mins 20 April، 2024
عدوان جوي على العراق
العراق - تقارير مصورة - عربي وإقليمي

أعلنت مصادر أمنية عراقية عن قصف جوي أميركي إستهدف قاعدة كالسو العسكرية المشتركة والتي تضم قوات من الجيش والشرطة الاتحادية والحشد الشعبي .

وتحدثت الأنباء الواردة عن إندلاع حريق كبير اثر الغارة على القاعدة العسكرية المشتركة الواقعة شمالي محافظة بابل إلى الجنوب من العاصمة بغداد وأشار مراسلنا في العراق عادل الفياض إلى أن القصف الأميركي إستهدف مديرية الدروع وسرايا الجهاد والنخبة في قاعدة كالسو مقر اللواء السابع التابع للحشد الشعبي وتحدثت مصادر أمنية عراقية لوكالة أ ف ب: عن سقوط شهيد وعدد من الجرحى جراء العداون.

ولمزيد من المتابعة مراسلنا من بغداد عادل الفياض يوضح لنا التالي:

 

واشار بيان صادر عن هيئة الحشد الشعبي إلى وقوع انفجار في مقر للحشد الشعبي في قاعدة كالسو العسكرية في ناحية المشروع طريق المرور السريع شمال محافظة بابل.

ولفت بيان الحشد إلى وصول فريق تحقيقي على الفور الى المكان، والذي تسبب الانفجار بوقوع خسائر مادية وإصابات وسنوافيكم بالتفاصيل في حال انتهاء التحقيق الاولي.

هذا واعلن رئيس اللجنة الأمنية بمحافظة بابل عن اصابة  3 جرحى جراء وقوع 5 انفجارات بقاعدة كالسو ناجمة عن قصف طيران مسير لمواقع تابعة لهيئة الحشد الشعبي.

المصدر: قناة المنار

التعليقات

ذات صلة

رأيكم يهمنا

شاركوا معنا في إستبيان دورة برامج شهر رمضان المبارك
إغلاق مشاركة