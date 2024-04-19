مياه بيروت تضع جداول اصدارات 2024 قيد التحصيل وإمكان التقسيط على 9 دفعات – موقع قناة المنار – لبنان
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April 19 2024 - 11:22

مياه بيروت تضع جداول اصدارات 2024 قيد التحصيل وإمكان التقسيط على 9 دفعات

منذ 19 mins 19 April، 2024
مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان
لبنان

دعت مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان في بيان، “جميع المشتركين إلى تسديد بدلات المياه المترتبة عليهم، عن العام 2024 وما قبل، بواسطة: الجباة المختصين، صناديق دوائر التوزيع، آلات الدفع الالكتروني POS  MACHINEالموجودة لدى دوائر التوزيع ومراكز شركة أون لاين لتحويل الأموال OMT. واعتذرت حاليا من مشتركيها عن امكان تلبية خدمة التسديد عبر الدفع الالكتروني على الموقع التابع للمؤسسة lb.gov.ebml  أو app mobile ebml وذلك لأسباب خارجة عن ارادتها وهي تعمل جاهدة لتفعيل الخدمة من جديد”.

وأشارت إلى أنه “نظرا إلى الظروف الاقتصادية الراهنة عمدت إلى إصدار القرارات التالية:
1- الاعفاء من غرامات التأخير على بدلات الاشتراكات العائدة للعام 2023 وما قبله بنسبة (85%).
2- تقسيط البدلات المتأخرة عن الأعوام السابقة للعام 2024 لفترة أقصاها كانون الأول 2026.
3- تسهيل عمليات الحصول على اشتراكات جديدة للمشتركين السابقين التي ما زال يترتب على أصحابها ذمم، حيث يمكن تسديدها على دفعات ولفترة أقصاها كانون الأول 2026.
4- تخفيض بدل تأسيس الاشتراكات الجديدة للأبنية الموصولة بشبكات المياه بما نسبته:
– (40%) لاشتراكات المياه بالعيار.
– (50%) لاشتراكات المياه بالعداد.
5- تخفيض بدل تغيير أسماء المشتركين بنسبة (90%).
6-تخفيض بدل تجديد اشتراك الموقت بنسبة (90%).
7 -تقسيط بدلات العام 2024 لمن يرغب من المشتركين التي أصبحت على9 أقساط مفصلة على الشكل التالي:

القسط              الشرح
الأول            يستحق قبل نهاية شهر نيسان من العام 2024
الثاني           يستحق قبل نهاية شهر أيار من العام 2024
الثالث           يستحق قبل نهاية شهر حزيران من العام 2024
الرابع            يستحق قبل نهاية شهر تموز من العام 2024
الخامس        يستحق قبل نهاية شهر آب من العام 2024
السادس       يستحق قبل نهاية شهر أيلول من العام 2024
السابع          يستحق قبل نهاية شهر تشرين الأول من العام 2024
الثامن           يستحق قبل نهاية تشرين الثاني من العام 2024
التاسع          يستحق قبل نهاية كانون الأول من العام 2024”.

واعتبرت الاعلان “بمثابة تبليغ شخصي لكل مشترك وقاطعا لعامل مرور الزمن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام

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