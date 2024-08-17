الخط الساخن| شكاوى المواطنين تتكرّر حول إنقطاع المياه في بيروت…فبماذا يجيب المعنيّون؟

لبنى قانصوه

في حوار خاص للخط الساخن حول انقطاع المياه في مناطق بيروت، ذكر رئيس مصلحة توزيع بيروت في مؤسّسة مياه بيروت وجبل لبنان زياد صعب أنّ منطقة برج أبي حيدر تحصل على المياه من محطّة الضبيّة، كما أنّ آبار الدامور والناعمة تعطي المياه لخزّانات تلّة الخيّاط، وهناك خط أيضا من الضبية الى منطقة الأشرفية ، ما يعني أن قسم من بيروت يتغذّى من برج أبي حيدر وقسم يحصل على المياه من تلّة الخيّاط، وهذه المناطق منها ما يحصل على المياه بفعل الجر، ومنها عبر تشغيل أجهزة الضخ.

فمثلا من تلة الخيّاط تحصل مناطق راس النبع، المزرعة حتّى طريق الجديدة وأيضا الحمرا وعين المريسة على المياه عبر الجر، وتحصل منطقتا برج أبي حيدر والمصيطبة من نفس النقطة ولكن عبر الضخ. وأكّد صعب أنه لا شح في المياه ولكن الأزمة سببها عدم المقدرة على إيصال المياه.

في التقرير الذي عرض خلال الحلقة، اشتكى المواطنون من الكلفة المرتفعة التي يتكبّدونها لتأمين المياه، كما من التعدّيات على الشبكة والتجاوزات من دون رقابة المؤسّسة ومتابعتها. وعلّق صعب على شكاوى الناس وعلى رأسها تلك المتعلّقة بنظافة المياه، قائلا إنّ المؤسّسة تُجري يوميا فحوصات في مختبر خاص بها لمصادر المياه وتتأكّد من نظافتها.

أمّا ما يخص قّلة المياه، فقال إنّ ذلك يعود الى تشغيل المضخّات بحسب توافر الكهرباء وذلك عادة لا يتجاوز الساعة، والتي لا تسمح بتعبئة الخزّانات كما يجب.

ولفت الى أنّ هذه المشكلة تعالج اليوم بالتعاون مع الصليب الأحمر الدولي حيث تم تأمين خط كهرباء لمحطّة تلّة الخيّاط ، ما يساعد المؤسّسة على التحكّم بساعات التوزيع، وهذا الحل ستظهر نتائجه الأسبوع المقبل.

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المصدر: موقع المنار