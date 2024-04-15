شهداء وجرحى جراء قصف طائرات استطلاع صهيونية مجموعة من  ‫المواطنين قرب مسجد حسن البنا في النصيرات وسط قطاع غزة  – موقع قناة المنار – لبنان
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April 15 2024 - 12:56

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات استطلاع صهيونية مجموعة من  ‫المواطنين قرب مسجد حسن البنا في النصيرات وسط قطاع غزة 

منذ 39 mins 15 April، 2024
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