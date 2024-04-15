اعترف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بأن الوضع على محور دونيتسك أصبح أكثر صعوبة.

وقال زيلينسكي في رسالة بالفيديو، اليوم الأحد، إن”الوضع على الجبهة في مثل هذا الوقت الذي نشهد فيه حربا ساخنة دائما ما كان صعبا، لكن في هذه الأيام أصبح الأمر أكثر صعوبة، خاصة في اتجاه دونيتسك”.

وأعلن القائد العام للقوات المسلحة الأوكرانية ألكسندر سيرسكي أمس السبت، عن تفاقم كبير للوضع على خط الجبهة الشرقية بسبب تكثيف العمليات الهجومية من قبل القوات المسلحة الروسية، والتي “تحقق نجاحا تكتيكيا”.

في وقت سابق، حصلت وكالة “نوفوستي” على وثيقة لأمر موقع من القائد الأعلى للقوات المسلحة الأوكرانية بشأن تعزيز الانضباط، إذ يترتب عن غيابه أن الأفراد العسكريين الأوكرانيين لا يطيعون الأوامر، ويهددون القادة، ويهربون ويغادرون ساحة المعركة ويرفضون إطلاق النار.

هذا وقد أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة الماضي، أن القوات الأوكرانية فقدت أكثر من 6600 عسكري في جميع الاتجاهات خلال أسبوع، ودمرت القوات الروسية 63 مركبة مدرعة و130 قطعة مدفعية ميدانية.

المصدر: وكالة نوفوستي الروسية