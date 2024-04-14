اسناداً لأهل غزة ومقاومتها… المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف المواقع الإسرائيلية نفح ويردن وكيلع في الجولان السوري المحتل – موقع قناة المنار – لبنان
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April 14 2024 - 10:58

اسناداً لأهل غزة ومقاومتها… المقاومة الإسلامية في لبنان تستهدف المواقع الإسرائيلية نفح ويردن وكيلع في الجولان السوري المحتل

منذ 58 mins 14 April، 2024
المقاومة الإسلامية
لبنان

أعلنت المقاومة الإسلامية في لبنان استهداف مجاهديها المواقع الإسرائيلية نفح ويردن وكيلع في الجولان السوري المحتل بعشرات ‏صواريخ الكاتيوشا، وذلك “دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏الغارات الإسرائيلية الليلية التي استهدفت عددًا من القرى والبلدات الآمنة”.

وفي ما يلي نص البيان كاملاً

بِسْمِ اللَّـهِ الرَّحْمَـٰنِ الرَّحِيمِ

‏﴿أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَإِنَّ اللَّهَ عَلَىٰ نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ﴾‏

صدق الله العلي العظيم

دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشريفة، وردًا على ‏الغارات الإسرائيلية الليلية التي استهدفت عددًا من القرى والبلدات الآمنة وآخرها الخيام وكفركلا ‏ووقوع عدد من الشهداء والجرحى المدنيين، قام مجاهدو المقاومة الإسلامية فجر يوم الأحد 14-‌‏04-2024 باستهداف المواقع الإسرائيلية نفح ويردن وكيلع في الجولان السوري المحتل بعشرات ‏صواريخ الكاتيوشا.‏

‏﴿وَمَا النَّصْرُ إِلاَّ مِنْ عِندِ اللّهِ الْعَزِيزِ الْحَكِيم﴾‏

الأحد 14-04-2024 م

‏05 شوال 1445 هـ

 

المصدر: موقع المنار

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