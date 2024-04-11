دعا نائب رئيس المجلس الاسلامي الشيعي الاعلى العلامة الشيخ علي الخطيب القيادات السياسية الى “ضرورة التنبه لما يجري من احداث وتصعيد في الخطاب السياسي التحريضي واتهامات خطيرة لا يستفيد منها الا العدو الاسرائيلي ويكفي اللبنانيين ما يعانونه من ازمات داخلية حتى يضاف اليها المزيد من الضغوط والاعباء السياسية التي يمكن ان تجر الى فتن داخلية خصوصا ان العدو الصهيوني العالق في وحل غزة يحتاج الى ما يفتح له باب الخروج منها ليكون لبنان الضحية ويدفع ثمن اخراجه من مأزقه الوجودي”.

وتابع:” وانني اذ انبه الجميع من الوقوع في هذا الفخ ادعو الى ضرورة خفض الخطاب السياسي والاحتكام الى لغة العقل والاعتماد على الاجهزة والقوى الامنية والقضائية لوضع الامور في نصابها بدل اللجوء الى التجييش الطائفي وانفلات الامور من عقالها وخروج الامور عن السيطرة”.

وتوجه بالتعزية الى اهل الضحايا والى عائلة الشهيد المرحوم محمد سرور سائلا” الله تعالى له الرحمة ولاهله الصبر والسلوان”.

واستنكر ” التعرض لمقري الحزب السوري القومي الاجتماعي في بيصور وجديتا” ، داعيا “الجيش والقوى الامنية الى تكثيف التحقيقات لكشف مرتكبي هذه الاعتداءات ومعاقبتهم”.

وأجرى الخطيب اتصالا برئيس الحزب السوري القومي الاجتماعي الوزير السابق اسعد حردان مستنكرا الاعتداء على مركزي الحزب، داعيا الى “الصبر وعدم الانجرار الى ردات الفعل واسراع الاجهزة القضائية والأمنية الى كشف المتورطين والمحرضين ومعاقبتهم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام