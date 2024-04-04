تمر على ليبيا فترة اقتصادية يصفها المحللون بالصعبة، حيث ترتفع أسعار الصرف ممّا أثر تاثيرا كبيرا على مدخرات المواطن الذي لا يستطيع أحيانا شراء حاجياته الأساسية.

المشاهد التالية ترصد حركة الزبائن في مراكز التسوق للعاصمة الليبية، حيث يقارن بعض الزبائن أسعار الزيت النباتي والمعجنات، بينما يكتفي آخرون بالنظر إلى أصناف اللحوم من دون شرائها بسبب ثمنها الباهظ في بلد انهارت فيه القدرة الشرائية للمواطنين، اثر انخفاض قيمة العملة وتأخر الرواتب بالرغم من عائدات ثروته النفطية.

وبحسب الخبراء يعود انخفاض قيمة الدينار في السوق الموازية ونقص السيولة في البنوك إلى حد كبير إلى قرارات مصرف ليبيا المركزي، فمصرف ليبيا المركزي يفرض قيودا على فتح الاعتمادات لغرض الاستيراد وهذا يقتصر على استيراد الادوية والمواد الغذائية.

المصدر: موقع المنار