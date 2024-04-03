مدير مستشفى أبو يوسف النجار في غزة: الاحتلال يستهدف كل من يحاول مساعدة الشعب الفلسطيني – موقع قناة المنار – لبنان
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April 3 2024 - 15:02
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مدير مستشفى أبو يوسف النجار في غزة: الاحتلال يستهدف كل من يحاول مساعدة الشعب الفلسطيني
منذ 40 mins
3 April، 2024
عاجل
العدوان على غزة
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