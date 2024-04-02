يتواصل العدوان الصهيوني على الشعبِ الفلسطيني في قطاع غزة، بضوء اخضر اميركي وتواطؤ الكثير من الانظمة الغربية والعربية وتخاذلها وصمت كثير ممن كانوا يرفعون شعارات حقوق الانسان، فيما تواصل المقاومة الفلسطينية التصدي البطولي موقعة المزيد من الخسائر بين جنود العدو وآلياته.

ويواصلُ الجيشُ الصهيوني ارتكابَ المجازرِ في إِطارِ حربِ الإبادةِ الجَماعيةِ التي يَشنُّها على أهالي قطاعِ غزة، مُستهدِفاً المنازلَ المأهولةَ والطواقمَ الطِبيّةَ والصِحافيّة مرتكبا عددا من المجازر وسط حصار يهدف لتجويع اهل القطاع، كما يعمل العدو على استغلال خدعة ايصال المساعدات لارتكاب المزيد من الجرائم بحق اهالي غزة ما يعمق الازمة الانسانية ويرفع اسهم حصول مجاعة على نطاق اوسع في القطاع المحاصر، في جريمة ضد الانسانية جديدة تضاف الى سجل الارهاب الصهيوني.



من جهتها، أعلنت منظمة “المطبخ المركزي العالمي” الإغاثية في بيان لها فجر الثلاثاء”مقتل أعضاء فريقها في هجوم للجيش الإسرائيلي حدث أثناء عملهم في توصيل الغذاء إلى غزة”، وقالت منظمة “️مقتل فريقنا بالهجوم الإسرائيلي مأساة ولا ينبغي أن يكون عمال الإغاثة الإنسانية والمدنيون هدفا”.

بدورها دانت حركة حماس “بأشد العبارات استهداف جيش الاحتلال الصهيوني للعاملين في شركة المطبخ المركزي العالمي، جنوب دير البلح”، وطالبت “المجتمع الدولي ومجلس الأمن إدانة هذا الفعل الشنيع والتحرك لوضع حد لجرائم الاحتلال وعدوانه على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة”، ولفتت الى ان “هذه الجريمة تؤكّد مجدداً ان الاحتلال لا زال يصر على سياسة القتل الممنهج ضد المدنيين العزل وضد فرق الإغاثة الدولية والمنظمات الإنسانية”.

وبالسياق، قال الدفاع المدني في غزة “نطالب بضرورة حماية جميع العاملين في المجال الإنساني والإغاثي”.

من جهة ثانية، سجل إطلاق نار وقذائف مدفعية بشكل متقطع من قبل العدو الاسرائيلي على منطقة المغراقة ووادي غزة شمال مخيم النصيرات وسط غزة.

هذا وقد تكشف حجم الخسائر بعد انسحاب العدو الاسرائيلي من مجمع الشفاء الطبي بغزة بعد أسبوعين من الحصار الصهيوني، حيث انسحب جنود الاحتلال وآلياته منه مخلفين دماراً هائلاً في مبانيه وأقسامه، فيما كشف الناجون من الحصار حجم الفظائع التي ارتكبها جيش العدو هناك.

المصدر: موقع المنار