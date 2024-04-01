تواصلت التظاهرات في محيط السفارة الاسرائيلية في العاصمة الاردنية عمان لليوم الثامن على التوالي، رغم حملة الاعتقالات التي نفذتها قوات الأمن.

وطالب المشاركون في التظاهرات باسقاط اتفاقية وادي عربة، بين الاردن والكيان الاسرائيلي، ووجهوا التحية للمقاومة الفلسطينية في غزة، وعلى رأسها كتائب الشهيد عزالدين القسام، وقائد اركانها محمد الضيف.

كما وجه المشاركون في التظاهرة تحية إلى الدكتور محمد أبو سلمية، مدير مستشفى الشفاء المحاصر من قبل قوات الإحتلال منذ أكثر من اسبوعين.

وندد المشاركون باستمرار العدوان الصهيوني على قطاع غزة، وجرائم الحرب والإبادة الجماعية التي ترتكبها دولة الاحتلال في القطاع، واستمرار علاقات الأردن معها.

وأكد المشاركون في المسيرة، التي دعا إليها ائتلاف الأحزاب القومية واليسارية، أن “العدوان الإسرائيلي على غزة لم يكن ليستمر لولا مباركة الولايات المتحدة ودعمها الواضح والصريح للجرائم التي تُرتكب ضد الأهل في قطاع غزة”، داعين إلى فك الحصار المفروض على القطاع.

وطالب المشاركون الحكومة الأردنية بالتوقف الفوري عن كافة أشكال العلاقات مع الاحتلال، بما في ذلك إلغاء معاهدة وادي عربة واتفاقيات الغاز والماء، ومنع دخول أية بضائع إلى الاحتلال عبر الجسر البري الذي ينقل البضائع من دول خليجية إلى دولة الاحتلال مرورا بالأردن.

وأكد المشاركون ضرورة قيام الحكومة بإجراءات قوية تجاه الجرائم التي تجري في غزة، فيما طالبوا بالإفراج عن النشطاء الموقوفين بسبب الفعاليات التضامنية مع قطاع غزة.

وندد المشاركون بموقف الأنظمة العربية الرسمية من العدوان على غزة مطالبين بإنهاء حرب الإبادة الجماعية التي يتعرّض لها الغزيون.

المصدر: مواقع