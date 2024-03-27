العلاقات الاعلامية في حزب الله نفت هذه الشائعات الكاذبة.. – موقع قناة المنار – لبنان
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March 27 2024 - 19:36

العلاقات الاعلامية في حزب الله نفت هذه الشائعات الكاذبة..

منذ 2 ساعة 27 March، 2024
بيان حزب الله
لبنان

نَفَتِ العَلاقاتُ الاعلامية في حزبِ الله نفياً قاطعاً الاَخبارَ الكاذبةَ والمُغرضةَ التي تمَّ تداولُها في وسائلِ ‏الاعلام، عن محاولةِ مجاهدي المقاومةِ الاسلاميةِ إطلاقَ صواريخَ على العدوِّ الصهيونيِّ من داخلِ ‏بلدةِ رميش او من جوارِ مدرستِها اَو من جوارِ البلدةِ عموماً، مُؤكِّدةً اَنّ هذه اَخبارٌ كاذبةٌ ومُلفّقةٌ لا اَساسَ لها ‏من الصِحّةِ على الاطلاق.
واَوضحتِ العلاقات الاعلامية اَنّ الجهاتِ التي اَصرّت وتُصِرُّ على اِطلاقِ هذه الشائعاتِ الكاذبة، واتّخاذِ المواقفِ على اَساسِها، هي ‏جهاتٌ مُفترِيَةٌ ومُحرِّضةٌ على الفتنةِ بين اللبنانيين، وتَعملُ في خدمةِ العدوِّ واهدافِه منْ حيثُ تَعلمُ اَو لا ‏تَعلَم، مُحذِّرِينَ اللبنانيينَ منها ومن مَساعِيها الخبيثةِ واَهدافِها البغيضة.

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