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March 26 2024 - 10:32

اقتصاد| صندوق النقد الدولي: نمو الاقتصاد الإيراني زاد بمقدار 2.5 ضعف

منذ 18 mins 26 March، 2024
Monetary Fund
اقتصاد - صفحات منوعة

أعلن صندوق النقد الدولي في معلوماته الإحصائية أن النمو الاقتصادي في إيران زاد بمقدار 2.5 ضعف خلال الحكومة الثالثة عشرة الحالية مقارنة بالحكومة السابقة.
ووفق الإحصائيات المنشورة من قبل الصندوق حول النمو الاقتصادي في إيران منذ عام 1981، فإن أدنى نمو اقتصادي كان خلال فترة الدفاع المقدس (1980-1988) بنسبة 0.9%، وهو أمر طبيعي بالنظر إلى ظروف الحرب التي مرت بها البلاد.
وبعد الحرب، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي، بلغ متوسط النمو الاقتصادي لإيران في حكومة البناء 5.2 في المائة، وحكومة الإصلاحات 4.3 في المائة، وحكومة أحمدي نجاد 2.8 في المائة وحكومة حسن روحاني 1.5%.

المصدر: قناة العالم

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