العناوين:

صحيفة الأخبار

ـ أميركا تضغط: أعطونا الهدنة

ـ المديرة الألمانية تمنع التضامن مع غزة: تطهير سياسي في «أونروا»

ـ وليد فياض: نعاني من حصار دوليّ وشلل مصرفيّ

ـ العدوان على اليمن لا يجبي مكاسب: صنعاء تسعّر الاشتباك البحري

صحيفة البناء

ـ فشل جولات التفاوض في الدوحة دون إعلان توقفها.. وغانتس يهدّد بالانسحاب

ـ المقاومة تكرّس معادلة بعلبك ـ الجولان والمقاومة العراقية تستعدّ لمعادلة المتوسط

ـ ضحايا الهجوم الإرهابي 133.. وبيروت تتضامن مع موسكو بإضاءة الشموع

صحيفة الجمهورية

ـ جمود رئاسي بانتظار فرج إقليمي

ـ عظات الشعانين..رئاسة وسلام

ـ «هجوم» موسكو وتعقيدات الشرق الأوسط

ـ هل لبنان مؤهّل أن يكون دولة؟

ـ من أين لك هذا؟ لائحة جاهزة بالمشبوهين

ـ إزدياد الكلفة المعيشية وتدهور المدخول

صحيفة اللواء

ـ مسؤول أميركي: الطريقة الأجدى لمنع حرب في لبنان إنهاء حرب غزة

ـ ملفات الرئاسة والمعالجات إلى منتصف نيسان.. ورئيسة وزراء إيطاليا إلى الجنوب بعد غد

ـ بكركي..والبحث عن مكاسب بين الركام!

ـ البيت الأبيض لنتنياهو: غزو رفح بداية فراق بيننا وبينكم

ـ غالانت إلى واشنطن وغانتس يهدّد بالانسحاب.. وملف الأسرى هبّة باردة وهبّة ساخنة

صحيفة الديار

ـ إرتفاع حدّة المواجهات جنوباً… وعمليّات العدو تصل الى البقاع الغربي

ـ أجواء سلبيّة تحيط بمفاوضات الدوحة… و«فيتو» أميركي جديد مُرتقب في مجلس الأمن

ـ حرب «أشباه الموصلات» الى إزدياد في الأشهر والأعوام المقبلة

صحيفة النهار

ـ إسرائيل توسّع ميدان الاستنزاف إلى البقاع الغربي

ـ تلويح أميركي للمرة الأولى بعواقب على إسرائيل إذا اقتحمت رفح

ـ قتلى الهجوم الإرهابي بموسكو إلى 137| حداد في روسيا وواشنطن نفت تورط أوكرانيا

الاسرار:

صحيفة البناء

ـ كواليس

تعتقد مصادر دبلوماسية انّ قرار أنصار الله باستهداف خط المحيط الهندي الى رأس الرجاء الصالح وإعلان المقاومة العراقية عن الاتجاه لإقفال موانئ كيان الاحتلال وصولاً لإغلاق البحر الأبيض المتوسط حتى مضيق جبل طارق… أبعد من حرب غزة رغم صلته العضوية بها، فهو تغيير جيواستراتيجي في توازنات القوى العالمية وإخراج المسطحات والممرات المائية حول أفريقيا وآسيا وأوروبا من القبضة الأميركية.

ـ خفايا

قال خبير في العلاقات الأميركية «الإسرائيلية» انّ ما يحكم هذه العلاقة ثلاثة ثوابت، الأول انّ هزيمة «إسرائيل» هي هزيمة أميركية، والثاني انّ تقسيم الأدوار يفيد في صيغة رابح رابح في الخلافات فتربح إدارة الرئيس جو بايدن في شارعها ويربح بنيامين نتنياهو في شارعه، والثالث أنه إذا كان هناك حاجة للاختيار بين فوز بايدن ونتنياهو في الانتخابات فلا مانع من التضحية بنتنياهو لتوفير شروط فوز بايدن.

صحيفة الجمهورية

ـ قال ديبلوماسي غربي انّ الخلاف بين واشنطن وتل أبيب جدي وعنوانه قيام الدولتين

ـ إعتبر مسؤول في حزب بارز أن تحرّكَي الخماسية والاعتدال أظهَرا انّ الظرف ما زال غير مؤات لانتخاب رئيس

ـ إعترف مسؤول حزبي بصعوبة تخطّي أزمة ثقة عميقة متبادلةبين حزب وتيار سياسي كبير

صحيفة اللواء

ـ همس

تضاربت المعلومات حول لقاءات مسؤول حزبي أمني إلى عاصمة عربية، والنتائج التي حققها، والتي كانت دون المستوى الذي تم التداول به في الإعلام اللبناني!

ـ غمز

أثارت حملة إعلامية مركّزة، وشملت أكثر من منبر صحفي وإعلامي، ضد «مرشح ثالث» لرئاسة الجمهورية أكثر من علامات استفهام حول الجهة الحزبية التي طرحتها، في ذروة حراك سفراء الدول الخماسية!

ـ لغز

تعاني شركة مقاولات لبنانية قطب سياسي شريك فيها، من تعثرات مالية تهدد تنفيذ المشاريع التي فازت بتعهداتها في دولة خليجية خلال السنوات الأخيرة!

صحيفة النهار

ـ اتصال بين المدير العام لـ”كهرباء لبنان” ورئيس هيئة الشراء العام حول المواد الكيميائية القابلة للانفجار في معمل الذوق

اتصل المدير العام لمؤسسة كهرباء لبنان كمال الحايك برئيس هيئة الشراء العام جان العلية ابلغه فيه تسلمه إشعاراً من النيابة العامة التمييزية لشحن المواد الكيميائية القابلة للانفجار في معمل الذوق إلى الخارج. فأكد العلية له ضرورة المباشرة بسحبها فوراً من دون انتظار اجراء مناقصة، مستنداً الى المادة 46 (فقرة 2) من قانون الشراء العام.

ـ معظم المستشفيات في لبنان تشهد ما يشبه مراحل الحرب

يلاحظ أن معظم المستشفيات في المناطق اللبنانية كافة، تشهد ما يشبه مراحل الحرب، من خلال وجود ممثلين لأحزاب وتيارات سياسية يتولون متابعة ملفات المرضى المحسوبين عليهم بعدما ضاقت الحال بالاهالي.

المصدر: صحف