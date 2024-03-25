قوات الاحتلال تقتحم بلدات عدة في الضفة الغربية – موقع قناة المنار – لبنان
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March 25 2024 - 03:04

قوات الاحتلال تقتحم بلدات عدة في الضفة الغربية

منذ 18 mins 25 March، 2024
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